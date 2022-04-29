Боб Арум: «Бивол – хороший боец, но в поединке с Канело я бы отдал преимущество мексиканцу»

Теги Боб Арум Сауль Альварес Дмитрий Бивол бокс Канело Альварес - Дмитрий Бивол Бокс/MMA/UFC

Известный боксерский промоутер Боб Арум дал прогноз перед поединком за титул WBA в полутяжелом весе между Дмитрием Биволом и Саулем Альваресом.

«Я считаю, что Канело – это что-то действительно особенное. Бивол – хороший боец, но в этом поединке я бы отдал преимущество Канело. Альварес – воин, у него отличный тренер в лице Эдди Рейносо.

Я думаю, что он окажется Биволу не по зубам. Впрочем, это не выпад в сторону Дмитрия, потому что он компетентный парень, в послужном списке которого есть хорошие победы», – сказал Арум.

Дмитрий Бивол – о бое с Канело: «Он пришел в мой дивизион, и я должен побить его»

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