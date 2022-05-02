Дмитрий Бивол – о возможной победе над Канело: «Верю в это, потому что мы просто люди»

Чемпион мира по боксу в полутяжелом весе по версии WBA Дмитрий Бивол, которому в ночь на 8 мая предстоит защита титула в поединке против Сауля Альвареса, абсолютного чемпиона мира в суперсреднем весе, поделился ожиданиями от грядущего боя.

«Во-первых, если я побью Канело, для меня это будет означать, что я хороший боксер. Я верю, что могу победить его, потому что мы все прежде всего просто люди.

У меня есть хорошие навыки, много побед в любителях и профессионалах», – сказал россиянин.

Дмитрий Бивол – о плане на бой с Канело: «Я попытаюсь потрясти его настолько сильно, насколько это возможно»

Сауль Альварес: «С Биволом будет опасный бой, но мне очень нравится, люблю такие вызовы»