Дмитрий Бивол: «Канело приходит в мой дивизион, и я должен его побить»

Чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол поделился ожиданиями от боя против Сауля Альвареса.

«Это мой дивизион, мой пояс, я здесь чемпион. Я должен выиграть, ведь Канело приходит в мою категорию, и я должен его побить.

Все бойцы разные. Возможно, Альварес встречал раньше скорость, которая у меня есть, силу, которая у меня есть, передвижение, которое у меня есть. Но он не встречал комбинацию из этого», – сказал Бивол.

Титульный бой Канело – Бивол состоится в ночь на 8 мая.

Дмитрий Бивол – о возможной победе над Канело: «Верю в это, потому что мы просто люди»