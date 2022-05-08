Эдди Хирн – о победе Бивола: «Это было идеальное выступление, большой-большой шок»

Британский боксерский промоутер Эдди Хирн, представляющий интересы Сауля Альвареса, прокомментировал итоги боя мексиканца против Дмитрия Бивола.
Россянин совершил один из главных апсетов в 2022 году, одержав победу единогласным решением судей. Канело проиграл второй бой в профессиональной карьере.
«Это было идеальное выступление. Для меня он выиграл бой. Я думаю, что Канело выглядел немного вялым, он выглядел усталым.
Но я думаю, что это гениальность Дмитрия Бивола. Большой-большой шок, но сегодняшний вечер принадлежит Дмитрию Биволу», – сказал Хирн.
Опубликованы судейские карточки боя Дмитрия Бивола и Сауля Альвареса