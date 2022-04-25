Джо Роган про драку Майка Тайсона в самолете: «Этот чувак вел себя как мудак, он раздражал одного из самых крутых засранцев»

Комментатор UFC Джо Роган прокомментировал инцидент в самолете с участием бывшего абсолютного чемпиона мира .

20 апреля Тайсон ударил мужчину в самолете перед вылетом из Сан-Франциско во Флориду.

«Здесь все действительно просто: этот чувак вел себя как мудак, он раздражал одного из самых крутых засранцев, которые когда-либо ходили по земле. Это так тупо.

Он скорее не пинал улей, а подставил голову под летящую пулю.

Этот парень был чрезвычайно назойливым. Люди сходят с ума. Они считают, что если это Майк Тайсон, если он знаменитый, то он не сможет тебя ударить.

Ты раздражал его, поэтому он просто ударил тебя, как сделал бы обычный человек», – сказал Роган.

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