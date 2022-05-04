Оливейра считает, что победил бы Хабиба: «Какой был бы исход? Конечно с моей поднятой рукой»

Чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра ответил на вопрос о возможном бое с , отставным чемпионом дивизиона.

«Хабиб отличный боец – он вошел в историю и вышел в отставку, но если бы мы дрались, когда он был чемпионом, то какой бы был исход? Конечно с моей поднятой рукой, я бы побил его и забрал у него пояс.

Потому что сейчас я делаю историю, я чемпион, и уже доказал, что нахожусь на вершине не просто так», – сказал бразилец.

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