Оливейра считает, что победил бы Хабиба: «Какой был бы исход? Конечно с моей поднятой рукой»

Теги UFC легкий вес (MMA) Хабиб Нурмагомедов Чарльз Оливейра Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра ответил на вопрос о возможном бое с Хабибом Нурмагомедовым, отставным чемпионом дивизиона.

«Хабиб отличный боец – он вошел в историю и вышел в отставку, но если бы мы дрались, когда он был чемпионом, то какой бы был исход? Конечно с моей поднятой рукой, я бы побил его и забрал у него пояс.

Потому что сейчас я делаю историю, я чемпион, и уже доказал, что нахожусь на вершине не просто так», – сказал бразилец.

Чарльз Оливейра – о поединке с Гейджи: «Бой начинается в стойке. Я не буду отчаянно пытаться повалить его на землю»

Джастин Гейджи: «Если Оливейра победит меня, я буду восхвалять его, но ему придется пройти через ад»

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