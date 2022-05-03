Эдди Хирн: «Мне нравится идея боя Конора против Джейка Пола»

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Промоутер Эдди Хирн заявил, что хотел бы увидеть противостояние Конора Макгрегора и Джейка Пола по правилам бокса.

«Мне нравится идея боя между Конором и Джейком. Знаю, что у них есть небольшая разница в весе, но Макгрегор выглядит большим в эти дни. 

Кто выиграл бы в этом поединке? Не хочу выразить неуважение Конору, он хороший боец, но габариты и сила имеют значение», – сказал Хирн.

Единственный бой по правилам бокса Конор провел в 2017 году, когда проиграл Флойду Мейвезеру техническим нокаутом.

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