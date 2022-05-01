«Ты не выиграл ни одного боя за пять лет». Конор и Джейк Пол устроили перепалку

Бывший чемпион в двух весовых категориях и блогер Джейк Пол устроили перепалку в твиттере.

«Кто, черт возьми, этот придурок в розовых очках как у Джимми Сэвилла?» – написал ирландец.

«Я тот, кто сделал для бойцов больше, чем ты. Я тот, кто выиграл пять боев за последние два года, в то время как ты не выиграл ни одного боя за пять лет.

Я тот, кто не принадлежит Дэйне Уайту. Я тот, кто устроил бой, который ты только что посмотрел, и тот, кто заплатил твоей героине Кэти Тэйлор. Вот кто я такой», – ответил Пол.ы

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