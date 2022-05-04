Бой Джона Джонса и Стипе Миочича возглавит турнир UFC 277 (The Pivot Podcast)

Дебют Джона Джонса в тяжелом весе может состояться в ночь на 31 июля. Об этом стало известно после выхода подкаста The Pivot с участием .

На стене кабинета промоутера находился список участников турнира 277, который должны возглавить как раз Миочич и Джонс.

Миочич последний раз выходил в октагон в марте 2021 года, проиграв нокаутом в бою за титул.

Джонс не дрался больше двух лет: в 2020 году он объявил о переходе в тяжелый вес, но в настоящий момент не провел ни единого поединка в дивизионе.

Александр Романов бросил вызов Джону Джонсу: «Мы могли бы закатить потрясающий бой»

Джон Джонс: «Миочич говорит, что в сентябре будет на пике. Я разочарован, но подожду»