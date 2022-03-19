Стипе Миочич и Джон Джонс могут разыграть временный титул UFC в тяжелом весе

Президент UFC Дэйна Уайт сообщил, что тяжеловесы Стипе Миочич и Джон Джонс могут подраться за временный титул в тяжелом весе.

«Наверное, в тяжелом весе снова будет временный чемпион. Я бы предпочел обойтись без него, но в данной ситуации это невозможно избежать. Это является необходимой частью нашего бизнеса.

Когда чемпион вернется, у него будет кандидат на его титул, который заслужил право встретиться с ним в честном бою. Нет никаких сомнений, кто является претендентом на титул, когда в дивизионе есть временный чемпион.

Я лично ничего не слышал от Стипе Миочича и . Но это не значит, что наши сотрудники не разговаривали с ними. Эти два парня, по моему мнению, должны разыграть титул», – сказал Уайт.

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