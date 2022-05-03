Александр Романов бросил вызов Джону Джонсу: «Мы могли бы закатить потрясающий бой»

Непобежденный тяжеловес UFC Александр Романов, который в ночь на 1 мая одержал 5-ю победу подряд в промоушене, выразил желание подраться с экс-чемпионом UFC в полутяжелом весе Джоном Джонсом.

«Слышал, что Джонс готов вернуться в игру. Это очень хорошо, потому что он, как и я, умеет бороться. Мы могли бы закатить потрясающий бой.

Сейчас мне нужно провести несколько поединков и стать претендентом на титул. Однако перед этим я хочу подраться с Аугусто Сакаи», – сказал Романов.

Следующий бой Джонс должен провести в сентябре против Стипе Миочича.

Джон Джонс возвращается в UFC. Экс-чемпион расстался с невестой, набрал больше 20 кг, а в сентябре подерется со Стипе Миочичем