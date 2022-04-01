Том Аспиналл – о бое за временный пояс UFC: «Есть парни, которые заслужили это больше меня»

Английский тяжеловес UFC Том Аспиналл прокомментировал возможный ввод временного титула из-за неопределенной ситуации с контрактом неоспоримого чемпиона .

Аспиналл заявил, что не считает себя достойным претендентом на звание временного чемпиона.

«Я думаю, что есть и другие люди, которые заслуживают этого больше, как Стипе [Миочич] или .

Определенно есть другие люди, которые заслуживают этого больше, чем я. Я только что попал в топ-10. Я не собираюсь делать ничего из этого.

Посмотрите на , он был так близок к победе над Нганну. Такие люди заслуживают боя за временный титул гораздо больше, чем я», – сказал англичанин.

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