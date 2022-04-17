Дэйна Уайт сообщил, что бой Миочича и Джонса может состояться летом 2022 года

Теги UFC Дэйна Уайт тяжелый вес (MMA) Джон Джонс Стипе Миочич Бокс/MMA/UFC

Джон Джонс может вернуться в октагон спустя 2,5 года и дебютировать в тяжелом весе UFC.

Об этом сообщил президент UFC Дэйна Уайт. По его словам, соперником бывшего лидера рейтинга P4P должен стать экс-чемпион дивизиона Стипе Миочич.

«Послушайте, люди говорили о том, насколько крут этот кард на Международной бойцовской неделе, и я как раз на днях говорил кому-то, что наш состав участников на этот турнир невероятен.

Я надеюсь, что Джон Джонс будет частью турнира этим летом, бой со Стипе имеет смысл», – сказал Уайт.

Джон Джонс: «Мой план состоит в том, чтобы быть на пике формы к июню-июлю»

Джон Джонс: «Чемпионский пояс в тяжелом весе – моя судьба. Это мне предначертано»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные