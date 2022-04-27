Джон Джонс: «Миочич говорит, что в сентябре будет на пике. Я разочарован, но подожду»

Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе и экс-лидер рейтинга P4P Джон Джонс рассказал, что его потенциальный оппонент Стипе Миочич намерен принять бой не раньше сентября 2022 года, хотя президент UFC Дэйна Уайт называл Международную бойцовскую неделю возможным временем проведения поединка.

«Стипе говорит, что в сентябре он будет на пике формы. Я разочарован, но терпелив.

Я хочу, чтобы величайший тяжеловес в истории показал себя с лучшей стороны. Я подожду до сентября. Никаких оправданий», – написал Джонс в соцсетях.

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