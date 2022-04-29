Чимаев – о бое с Бернсом: «Когда я его повалил, почувствовал кровь и хотел его вырубить»

Топовый полусредневес UFC Хамзат Чимаев признался, что игнорировал тактику и план на бой в поединке с .

«Хотел ли я его нокаутировать? Да, было такое. Просто когда я его первый раз повалил, после этого уже, можно сказать, кровь почувствовал, хотел вырубить его.

Про раунды и минуты забыл. Защищаться и контролировать свои эмоции не мог. Поэтому кашу сделал, можно сказать», – сказал Чимаев.

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