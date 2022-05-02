Гейджи ответил Диазу: «Я тебе не бро, завистливая сучка»

Претендент на титул в легком весе Джастин Гейджи отреагировал на реплику .

Известный полусредневес выясмеял Гейджи за слова о поединке с , где, по мнению «Хайлайта», он устроил ад для соперника.

«Я тебе не бро. Ты завистливая сучка, Нейт Диаз», – ответил Гейджи в соцсетях.

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