Гейджи ответил Диазу: «Я тебе не бро, завистливая сучка»

Теги UFC Нейт Диаз Хабиб Нурмагомедов Джастин Гейджи натив контент Бокс/MMA/UFC

Претендент на титул UFC в легком весе Джастин Гейджи отреагировал на реплику Нейта Диаза.

Известный полусредневес выясмеял Гейджи за слова о поединке с Хабибом Нурмагомедовым, где, по мнению «Хайлайта», он устроил ад для соперника.

«Я тебе не бро. Ты завистливая сучка, Нейт Диаз», – ответил Гейджи в соцсетях.

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