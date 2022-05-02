Гейджи – о бое с Оливейрой: «Я хвастун, но выполняю обещания. Мой удар намного сильнее, чем у Чарльза»

Бывший временный чемпион в легком весе не сомневается в своих бойцовских навыках перед титульным поединком против .

«Я хвастун, но всегда выполняю свои обещания. Эта черта была у меня с самого детства.

Я уверен, что намного лучше Чарльза в ударной технике и мой удар намного сильнее чем у него. Просто если это не так, то мне конец.

Оливейра невероятно опасен в стойке, но мне нужно быть намного лучше от него в этом направлении, иначе у меня будут большие неприятности», – сказал американец.

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