Гилберт Бернс бросил вызов Нейту Диазу: «Могу указать в контракте, что никаких тейкдаунов – только стойка»

Бразильский полусредневес UFC Гилберт Бернс хочет подраться с .

«Я не должен больше давать возможность какому-то многообещающему парню. Мне нужен большой бой. Я понимаю, что мне нужно проделать долгий путь к титулу и одержать две-три впечатляющие победы.

Но все же я хочу получить большой бой. Я знаю, что Нейту Диазу нужен соперник. Это будет сумасшедший бой. Я даже могу указать в контракте, что никаких тейкдаунов — только стойка.

Мне нравится этот вариант. Нейт, может Ник, а возможно Хорхе Масвидаль. Но сейчас я должен сосредоточиться на своем восстановлении», – сказал Бернс.

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