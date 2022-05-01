Майкл Кьеза: «Если Оливейра победит Гейджи, то он однозначно будет в гонке за звание величайшего легковеса всех времен»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Хабиб Нурмагомедов Майкл Кьеза Джастин Гейджи Чарльз Оливейра Бокс/MMA/UFC

Полусредневес UFC Майкл Кьеза считает, что чемпион легкого дивизиона Чарльз Оливейра сможет поспорить за звание величайшего легковеса в истории наравне с Хабибом Нурмагомедовым.

«Думаю, многие назовут Хабиба величайшим легковесом всех времен, но если посмотреть на напряженность графика Оливейры...

Если он выйдет в октагон и победит Джастина Гейджи, перед этим порвав двоих или троих парней, с которыми дрался Хабиб, то он однозначно будет в гонке за звание величайшего легковеса всех времен», – сказал Кьеза.

Бой Оливейры и Гейджи состоится 7 мая на UFC 274.

Майкл Чендлер хочет реванш с Гейджи после победы над Фергюсоном: «Это будет огромное PPV-событие»

Чарльз Оливейра: «Гейджи пытается дестабилизировать меня перед боем»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные