Майкл Кьеза: «Если Оливейра победит Гейджи, то он однозначно будет в гонке за звание величайшего легковеса всех времен»

Полусредневес UFC Майкл Кьеза считает, что чемпион легкого дивизиона Чарльз Оливейра сможет поспорить за звание величайшего легковеса в истории наравне с .

«Думаю, многие назовут Хабиба величайшим легковесом всех времен, но если посмотреть на напряженность графика Оливейры...

Если он выйдет в октагон и победит , перед этим порвав двоих или троих парней, с которыми дрался Хабиб, то он однозначно будет в гонке за звание величайшего легковеса всех времен», – сказал Кьеза.

Бой Оливейры и Гейджи состоится 7 мая на UFC 274.

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