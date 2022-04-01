Майкл Чендлер – о серии поражений Фергюсона: «Он проиграл лучшим в мире. Каждый в топе дивизиона может выиграть у каждого»

Бывший претендент на титул чемпиона в легком весе Майкл Чендлер высказался о Тони Фергюсоне, с которым американец проведет поединок на турнире UFC 274.

По мнению Чендлера, серия из трех поражений подряд не делает Фергюсона плохим бойцом.

«Я бы сказал, что его недавнее резюме указывает на то, что, возможно, он потерял темп. Те парни, которых вы упомянули, , Джастин Гэтжи, Бенейл Дариуш – лучшие парни в мире.

Я думаю, что любой из нас в топ-5 или топ-7 дивизиона мог бы сразиться с кем угодно в любую ночь и стать чемпионом мира. Вот насколько близки парни в этом весе», – сказал спортсмен.

Майкл Чендлер: «Все знают, что Гейджи – убийца, но Оливейра все равно победит»

Дэйна Уайт: «Тони Фергюсон в шаге от титульного боя? Это не так»