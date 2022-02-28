Джон Маккарти: «Кто бы ни победил в бою Оливейра – Гейджи, его ждет встреча с настоящим монстром в лице Махачева»

Бывший рефери прокомментировал победу Ислама Махачева над Бобби Грином на UFC Fight Night 202.

«Ислам хорош, и мы все знали, насколько он хорош. Но я думал, что ему будет непросто провести тейкдаун, особенно, в середине октагона, но он сделал все по-умному — лишил соперника пространства, оттеснил его к стенке, там провел прекрасный тейкдаун, и с этого момента полностью доминировал.

Люди критикуют Херба Дина за то, что он рано остановил бой, но даже если бы он дал Грину больше времени, это бы ничего не изменило. Бобби был лишен возможности двигаться, Ислам его парализовал.

Это была прекрасная победа, и Махачев поставил себя в позицию, когда он может встретиться с победителем титульного боя между и .

Кто бы из них ни победил, его ждет встреча с настоящим монстром в лице Махачева», – сказал Маккарти.

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