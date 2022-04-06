Тедди Атлас: «Бой с Биволом – первый раз после второго поединка с Головкиным, когда у соперника Канело есть законный шанс на победу»

Американский тренер поделился ожиданиями от боя между абсолютным чемпионом в суперсреднем весе и чемпионом WBA в полутяжелом весе .

«У соперника Канело есть законный шанс победить. Впервые со времен реванша с в 2018 году. Я не ведусь на этих Сондерсов и Плантов с их безупречными рекордами. Я говорил об этом перед боями, но многим это не понравилось.

Перед этими поединками я считал, что победитель может быть только один — Канело. Думаю, что с бой с Биволом — первый раз после второго поединка с Головкиным, когда у соперника Альвареса есть законный шанс на победу», – сказал Атлас.

Бой Канело и Бивола состоится 7 мая в Лас-Вегасе.

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