Дмитрий Бивол – о плане на бой с Канело: «Я попытаюсь потрясти его настолько сильно, насколько это возможно»

Чемпион мира по боксу в полутяжелом весе по версии WBA Дмитрий Бивол пообещал показать свой максимум в поединке с Саулем Альваресом.

«Я не делаю ставку на свои габариты, мощь и скорость. Бокс – это не просто тяжелые удары. Неважно, как ты используешь для этого свою мощь или скорость.

Мне просто необходимо наносить больше ударов по его голове и корпусу. Конечно, я попытаюсь настолько сильно потрясти его, насколько смогу, если увижу возможность сделать это», – сказал россиянин.

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