Сауль Альварес: «С Биволом будет опасный бой, но мне очень нравится, люблю такие вызовы»

Теги полутяжелый вес Сауль Альварес Дмитрий Бивол бокс Канело Альварес - Дмитрий Бивол Бокс/MMA/UFC

Абсолютный чемпион суперсреднего веса Сауль Альварес (57-1-2, 39 КО) поделился ожиданиями от боя против Дмитрия Бивола (19-0, 11 КО).

«Бивол – очень хороший боксер. Он чемпион в полутяжелом весе. Это опасное сражение, но мне очень нравится, люблю такие вызовы.

Верю в свои способности, я тоже сильный боец. Я уверен в себе. Это будет очень хороший поединок», – сказал Альварес в эфире подкаста Boxing with Chris Mannix.

Бой состоится 7 мая.

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