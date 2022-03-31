Рэй Манчини: «Поставлю на Бивола в бою с Канело. Он умеет двигаться лучше, чем Ковалев»

Бывший чемпион мира в легком весе, а ныне телекомментатор Рэй Манчини поделился ожиданиями от боя чемпиона WBA в полутяжелом весе с абсолютным чемпионом в суперсреднем весе .

«Поставлю на Бивола, потому что он прирожденный полутяж. Многие говорят, что Канело выбирает себе соперников, но это не так.

Канело дерется с лучшими. Единственный боксер, который доставит ему еще больше проблем, чем Бивол, это Дэвид Бенавидес. Он молодой, быстрый и неплохо двигается. У Альвареса всегда проблемы с боксерами, которые хорошо двигаются.

Канело дерется со здоровенными бойцами, а многие из них плохо двигаются на ногах. Бивол же умеет двигаться, как минимум делает это лучше, чем . С нетерпение жду их боя», – сказал Манчини.

Бой Канело и Бивола запланирован 7 мая в Лас-Вегасе.

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