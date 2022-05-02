Саят Абдрахманов: «В 4-м и 5-м раундах боя со Стерлингом Петр перестроился, он всегда анализирует соперника»

Менеджер российского топового бойца легчайшего веса UFC Петра Яна Саят Абдрахманов рассказал, за счет чего его подопечный хорошо проявил себя в последних раундах поединка с , который закончился победой американца.

«Я не думаю, что Стерлинг устал. Просто Петр – это человек, который всегда анализирует своего соперника и учится, перестраивается по ходу боя. И он это в очередной раз доказал.

В четвертом и пятом раундах Ян перестроился. Если бы он активнее начал работать в первом раунде, то получил бы нужную информацию и успел бы перестроиться еще раньше. Ну, это лишь мое предположение. Кто знает, как было бы», – сказал Саят.

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