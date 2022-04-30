Кори Сэндхаген: «Рад победе Стерлинга над Яном, он был большим аутсайдером»

Топовый боец легчайшего веса UFC Кори Сэндхаген поделился реакцией на прошедший бой за титул между Алджамейном Стерлингом и Петром Яном, который закончился победой американца.
«Это был довольно интересный бой. В каком-то смысле я даже рад за Стерлинга. Он был большим аутсайдером перед поединком, но справился с этим.
Парень вытащил зайчика из шляпы. Алджамейн, вероятно, вдохновил многих людей этой победой», – сказал Сэндхаген.
Альдо вызвал Стерлинга на бой: «На данный момент мы лучшие бойцы дивизиона»
Жозе Альдо – о Диллашоу: «Нет смысла давать драться за титул парню, который только отбыл 2-летнюю дисквалификацию за читерство»