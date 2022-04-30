Кори Сэндхаген: «Рад победе Стерлинга над Яном, он был большим аутсайдером»

Топовый боец легчайшего веса UFC Кори Сэндхаген поделился реакцией на прошедший бой за титул между и , который закончился победой американца.

«Это был довольно интересный бой. В каком-то смысле я даже рад за Стерлинга. Он был большим аутсайдером перед поединком, но справился с этим.

Парень вытащил зайчика из шляпы. Алджамейн, вероятно, вдохновил многих людей этой победой», – сказал Сэндхаген.

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