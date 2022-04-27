Диллашоу – о бое Стерлинга и Яна: «Ян отдавал свою спину. Я был удивлен, он не знал, что делать»

Бывший чемпион в легчайшем весе поделился мнением о реванше между и , который остался за американским бойцом.

«Мне кажется, большинство из нас думало, что Ян победит в этом бою, учитывая, как прошел первый поединок, как Петр защищался от ударов Стерлинга и как завершил бой, избивая его в концовке.

Я считал, что у Яна будет такой же геймплан в реванше. Но после этих двух тейкдаунов из 22 Ян отдал свою спину.

Я был очень удивлен тем, что Ян не знал, что делать в этой позиции. Он неправильно действовал во время треугольника и попытки удушения, неправильно дрался», – сказал Ти Джей.

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