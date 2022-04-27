Менеджер Петра Яна – о проигрыше Стерлингу: «Были тактические ошибки, бой получился близким»

Саят Абдрахманов, менеджер топового бойца легчайшего дивизиона UFC Петра Яна, поделился мнением о поединке своего клиента против , который россиянин проиграл раздельным решением судей.

«Немножко обидно, конечно. Результат обидный, не тот, которого мы хотели. Самое обидное, что чуть-чуть не получилось у Петра до конца выложиться, доработать.

Не было такого, что он в конце боя устал. Просто были тактические ошибки, и бой получился близким», – сказал менеджер.

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