Менеджер Петра Яна – о бое с Двалишвили: «Точно не сейчас, мы устали от их команды»

Саят Абдрахманов, менеджер бойца UFC Петра Яна, заявил, что россиянин не заинтересован в поединке против Мераба Двалишвили, представителя легчайшего дивизиона и спарринг-партнера .

«Что касается , то это точно не сейчас – мы немного устали от их команды, хочется какого-то нового противостояния. Этот бой сейчас не интересен абсолютно», – сказал Абдрахманов.

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