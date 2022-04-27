Менеджер Петра Яна – о бое с Двалишвили: «Точно не сейчас, мы устали от их команды»

Теги легчайший вес UFC Петр Ян Мераб Двалишвили Алджамейн Стерлинг Саят Абдрахманов Бокс/MMA/UFC

Саят Абдрахманов, менеджер бойца UFC Петра Яна, заявил, что россиянин не заинтересован в поединке против Мераба Двалишвили, представителя легчайшего дивизиона и спарринг-партнера Алджамейна Стерлинга.

«Что касается Мераба Двалишвили, то это точно не сейчас – мы немного устали от их команды, хочется какого-то нового противостояния. Этот бой сейчас не интересен абсолютно», – сказал Абдрахманов.

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