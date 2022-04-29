Жозе Альдо – о Диллашоу: «Нет смысла давать драться за титул парню, который только отбыл 2-летнюю дисквалификацию за читерство»

Опытный боец UFC Жозе Альдо, выступающий в легчайшем дивизионе, раскритиковал идею позволить Ти Джею Диллашоу биться за титул против .

«На мой взгляд, нет никакого смысла позволять парню, который был дисквалифицирован на 2 года за читерство, вернуться и драться за пояс после победы раздельным решением судей в бою, который, по моему мнению, он проиграл», – написал бразилец в соцсетях.

Напомним, что Диллашоу был пойман на допинге после поражения от Генри Сехудо. В анализах американца обнаружили следы использования ЭПО.

Диллашоу – о Стерлинге: «Стилистически для меня это идеальный бой»

Стерлинг ответил Диллашоу: «Вспомни свой бой с Сехудо, он оттрахал твою уколотую задницу»