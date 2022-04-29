Жозе Альдо – о Диллашоу: «Нет смысла давать драться за титул парню, который только отбыл 2-летнюю дисквалификацию за читерство»

Теги легчайший вес UFC Жозе Альдо Ти Джей Диллашоу Алджамейн Стерлинг Бокс/MMA/UFC

Опытный боец UFC Жозе Альдо, выступающий в легчайшем дивизионе, раскритиковал идею позволить Ти Джею Диллашоу биться за титул против Алджамейна Стерлинга.

«На мой взгляд, нет никакого смысла позволять парню, который был дисквалифицирован на 2 года за читерство, вернуться и драться за пояс после победы раздельным решением судей в бою, который, по моему мнению, он проиграл», – написал бразилец в соцсетях.

Напомним, что Диллашоу был пойман на допинге после поражения от Генри Сехудо. В анализах американца обнаружили следы использования ЭПО.

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