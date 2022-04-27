Стерлинг ответил Диллашоу: «Вспомни свой бой с Сехудо, он оттрахал твою уколотую задницу»

Чемпион UFC в легчайшем весе в резкой форме ответил на слова .

Ранее бывший обладатель пояса в 61 килограммах усомнился в уровне Стерлинга, назвав Алджамейна удобным для себя соперником.

«Ти Джей, кто из тех, кого побил ты, был круче парней, с которым дрался я? Это просто смешно.

Ты должен вспомнить твое противостояние с Сехудо. Он стал твоим папочкой после того, как оттрахал твою уколотую задницу», – написал Стерлинг в соцсетях.

Диллашоу – о Стерлинге: «Стилистически для меня это идеальный бой»

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