Диллашоу – о Стерлинге: «Стилистически для меня это идеальный бой»

Топовый боец легчайшего веса UFC Ти Джей Диллашоу высказался о действующем чемпионе дивизиона .

«Поймите меня правильно, Стерлинг – хороший боец. У него есть некоторые достойные качества. Он не занял бы это место, если не был бы хорош, но Стерлинг определенно боец не чемпионского калибра.

Нет никакого риска сражаться со Стерлингом. Он никогда не переиграет меня. Его удары просто жалкие.

Поэтому я немного удивлен, что он является чемпионом. Стилистически это идеальный бой для меня», – сказал Диллашоу.

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