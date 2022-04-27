Диллашоу – о Стерлинге: «Стилистически для меня это идеальный бой»

Теги легчайший вес UFC Ти Джей Диллашоу Алджамейн Стерлинг Бокс/MMA/UFC

Топовый боец легчайшего веса UFC Ти Джей Диллашоу высказался о действующем чемпионе дивизиона Алджамейне Стерлинге.

«Поймите меня правильно, Стерлинг – хороший боец. У него есть некоторые достойные качества. Он не занял бы это место, если не был бы хорош, но Стерлинг определенно боец не чемпионского калибра.

Нет никакого риска сражаться со Стерлингом. Он никогда не переиграет меня. Его удары просто жалкие.

Поэтому я немного удивлен, что он является чемпионом. Стилистически это идеальный бой для меня», – сказал Диллашоу.

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