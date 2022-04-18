Волкановски про бой Оливейра – Гейджи: «Фундаментальные навыки Чарльза позволят ему победить»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Джастин Гейджи Чарльз Оливейра Алекс Волкановски UFC 274 Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в полулегком весе Алекс Волкановски поделился ожиданиями от поединка чемпиона легкого дивизиона Чарльза Оливейры и Джастина Гейджи.

«Я думаю, что выберу Оливейру. Хотя этот бой может пойти в обоих направлениях. Это будет горячая перестрелка.

Но мне просто кажется… Чарльз более опасен. Думаю, что они будут хорошо попадать, но фундаментальные навыки Чарльза позволят ему взять верх», – сказал Волкановски.

Бой Оливейры и Гейджи состоится 8 мая на UFC 274 в Финиксе.

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