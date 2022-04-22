Арман Царукян: «Уверен, что с легкостью побью Махачева. Хочу драться с ним, когда он станет чемпионом»

Одиннадцатый номер рейтинга легковесов UFC Арман Царукян оценил свои шансы в бою с Исламом Махачевым.

«Я знаю, что однажды мы будем драться снова, и я уверен, что с легкостью его побью. Второй раз я ему не проиграю – ни за что.

Ислам действительно очень хорош, он на голову сильнее топов дивизиона, и он будет чемпионом. А я заберу у него титул. Я хочу драться с ним, когда он станет чемпионом.

Я думаю, что победит . Это мое мнение. Но я не считаю, что они могут победить . Мне кажется, что Ислам способен побить их обоих. Но в этом поединке Оливейра останется чемпионом», – считает Царукян.

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