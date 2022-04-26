Чарльз Оливейра: «Гейджи пытается дестабилизировать меня перед боем»

Чемпион UFC в легком весе прокомментировал слова будущего соперника , который пообещал его нокаутировать.

«Он придумывает разную чушь. Таким образом он пытается дестабилизировать меня перед боем. Можно сказать, что он проводит игры разума, но для меня это не имеет значения.

Я понимаю, что у каждого человека есть два уха для того, чтобы слушать, но мы должны правильно воспринимать и понимать информацию.

Джастин говорит, что лучше меня в стойке, в борьбе и обещает нокаутировать. Посмотрим», – сказал Оливейра.

Бой Оливейры и Гейджи состоится 7 мая на турнире UFC 274 в Финиксе.

Генри Сехудо: «Гейджи станет самым серьезным испытанием в карьере Оливейры. Раньше я думал, что это Махачев»

Волкановски про бой Оливейра – Гейджи: «Фундаментальные навыки Чарльза позволят ему победить»