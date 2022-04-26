Чарльз Оливейра: «Гейджи пытается дестабилизировать меня перед боем»

Чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра прокомментировал слова будущего соперника Джастина Гейджи, который пообещал его нокаутировать.
«Он придумывает разную чушь. Таким образом он пытается дестабилизировать меня перед боем. Можно сказать, что он проводит игры разума, но для меня это не имеет значения.
Я понимаю, что у каждого человека есть два уха для того, чтобы слушать, но мы должны правильно воспринимать и понимать информацию.
Джастин говорит, что лучше меня в стойке, в борьбе и обещает нокаутировать. Посмотрим», – сказал Оливейра.
Бой Оливейры и Гейджи состоится 7 мая на турнире UFC 274 в Финиксе.
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