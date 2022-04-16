Тренер Чимаева – о планах Хамзата: «Сначала Колби, а затем Усман»

Теги UFC полусредний вес (MMA) Колби Ковингтон Камару Усман Гилберт Бернс Хамзат Чимаев Бокс/MMA/UFC

Андреас Майкл, тренер полусредневеса Хамзата Чимаева, рассказал о ближайшем будущем бойца.

Чимаев одержал зрелищную победу над бразильцем Гилбертом Бернсом, которая позволила непобежденному шведу чеченского происхождения взлететь на третью строчку дивизиона.

«Я думаю, сначала Колби Ковингтон, а затем Камару Усман. Мы готовы сражаться с лучшими.

Это очень интересный сценарий. Мы просто должны продолжать шагать вперед», – заявил Майкл.

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