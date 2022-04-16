Тренер Чимаева – о планах Хамзата: «Сначала Колби, а затем Усман»

Андреас Майкл, тренер полусредневеса Хамзата Чимаева, рассказал о ближайшем будущем бойца.
Чимаев одержал зрелищную победу над бразильцем Гилбертом Бернсом, которая позволила непобежденному шведу чеченского происхождения взлететь на третью строчку дивизиона.
«Я думаю, сначала Колби Ковингтон, а затем Камару Усман. Мы готовы сражаться с лучшими.
Это очень интересный сценарий. Мы просто должны продолжать шагать вперед», – заявил Майкл.
Гилберт Бернс: «Прямо сейчас Усман победит в бою с Чимаевым. Он борется лучше»
«Я заберу твою душу». Бернс попросил у Чимаева пятираундовый реванш, Хамзат ответил