Хамзат Чимаев – о критике: «Я живу счастливо: мама радуется и я кайфую»

Непобежденный полусредневес UFC Хамзат Чимаев поделился мнением о критике в свой адрес.

«Говорили: «Хамзат не может три раунда драться». Когда я провел три раунда, начали говорить, что я его не финишировал.

Не знаю, людям не угодишь. Я буду делать свое, зарабатываю деньги, живу счастливо, мама радуется и я кайфую», – сказал Чимаев.

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