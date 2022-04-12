Шон О’Мэлли: «В бою Чимаева и Усмана шансы будут примерно равными»

Боец UFC Шон О’Мэлли поделился ожиданиями от возможного поединка Хамзата Чимаева с чемпионом полусреднего дивизиона Камару Усманом.
«Думаю, что в этом поединке шансы будут примерно равными. Мне интересно, смотрел ли Колби Ковингтон бой Чимаева с Гилбертом Бернсом.
Чимаев огромен, в этот раз он проделал трюк с полотенцем? Я спрашивал у всех, но никто не видел.
Он мог как Даниэль Кормье схватиться за полотенце и сбросить пять фунтов. Мне кажется, что Гилберт крупнее Колби, но Хамзат на его фоне выглядел огромным», – сказал О’Мэлли.
Чимаев победил Бернса единогласным решением судей на UFC 273.
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