Шон О’Мэлли: «В бою Чимаева и Усмана шансы будут примерно равными»

Боец UFC Шон О’Мэлли поделился ожиданиями от возможного поединка с чемпионом полусреднего дивизиона .

«Думаю, что в этом поединке шансы будут примерно равными. Мне интересно, смотрел ли бой Чимаева с .

Чимаев огромен, в этот раз он проделал трюк с полотенцем? Я спрашивал у всех, но никто не видел.

Он мог как Даниэль Кормье схватиться за полотенце и сбросить пять фунтов. Мне кажется, что Гилберт крупнее Колби, но Хамзат на его фоне выглядел огромным», – сказал О’Мэлли.

Чимаев победил Бернса единогласным решением судей на UFC 273.

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