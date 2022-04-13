Букмекеры оценили шансы шведского полусредневеса UFC Хамзата Чимаева в бою против чемпиона дивизиона и .

Победа Чимаева над Усманом оценивается в коэффициент 2.1, на победу нигерийца дают 1.7.

В бою с Ковингтоном шансы Чимаева оцениваются в 1.8, в то время как на победу американца ставят 2.05.

Напомним, Чимаев одержал победу над Гилбертом Бернсом на UFC 273 и поднялся на третье место в рейтинге полусредневесов UFC.

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