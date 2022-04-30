Чимаев – о следующем бое: «Мне сказали, что бой с Колби 100% состоится. Надеюсь, в октябре подерусь в Абу-Даби»

Топовый полусредневес UFC Хамзат Чимаев рассказал о своем будущем. По словам шведа чеченского происхождения, боссы промоушена обещали ему поединок с .

«Мне сказали, что бой с Колби Ковингтоном сто процентов состоится – посмотрим, как все получится. Надеюсь, в октябре в Абу-Даби подерусь.

Если вдруг Ковингтон откажется, и дадут Белала Мухаммада, я тоже с радостью с ним подерусь. Вообще без разницы. Если это приведет меня к титулу, почему нет?

Я Дэйне Уайту сказал, что если это приведет меня к титулу, я готов драться с кем угодно. Может быть, я даже в средний вес поднимусь, там рейтинговый бой сделаю, а потом за пояс подерусь», – сказал Хамзат.

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