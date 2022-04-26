Эдди Хирн: «Фьюри лучший тяжеловес на планете, но только этого поколения. Он – великий торговец блефом»

Промоутер Эдди Хирн отказался признавать чемпиона WBC в тяжелом весе лучшим боксером всех времен.

«Тайсон Фьюри — великий торговец блефом. Он не уйдет на пенсию. У него еще не было по-настоящему крупных боев.

Да, сейчас он лучший тяжеловес на планете, но только этого поколения.

Фьюри побеждал только трех сильных соперников: это Кличко, Уайлдер и Уайт. Но нельзя говорить, что после этого он находится на одном уровне с Али, Фрейзером и Льюисом. Если бы он побил Джошуа и Усика, я бы поставил его на один уровень с Льюисом.

Тот же с кем дрался? Его самая большая победа над Луисом Ортисом», – сказал Хирн.

Фьюри нокаутировал в шестом раунде и объявил о завершении карьеры.

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