Эдди Хирн: «Фьюри лучший тяжеловес на планете, но только этого поколения. Он – великий торговец блефом»

Промоутер Эдди Хирн отказался признавать чемпиона WBC в тяжелом весе Тайсона Фьюри лучшим боксером всех времен.
«Тайсон Фьюри — великий торговец блефом. Он не уйдет на пенсию. У него еще не было по-настоящему крупных боев.
Да, сейчас он лучший тяжеловес на планете, но только этого поколения.
Фьюри побеждал только трех сильных соперников: это Кличко, Уайлдер и Уайт. Но нельзя говорить, что после этого он находится на одном уровне с Али, Фрейзером и Льюисом. Если бы он побил Джошуа и Усика, я бы поставил его на один уровень с Льюисом.
Тот же Деонтей Уайлдер с кем дрался? Его самая большая победа над Луисом Ортисом», – сказал Хирн.
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