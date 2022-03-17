Эдди Хирн: «У Усмана вообще нет шансов в бою с Канело. Но почему бы и нет?»

Промоутер Эдди Хирн высказался насчет потенциального боя между абсолютным чемпионом суперсреднего веса Саулем Альваресом и чемпионом UFC в полусреднем весе .

«У Камару контракт с UFC, но если Дэйна Уайт хочет этот бой, мы можем это обсудить.

У Усмана вообще нет шансов в бою с Канело, но почему бы и нет?

Что я могу сказать о Канело, даже когда вы упоминаете Джейка Пола, он не относится к этому с пренебрежением, не приуменьшает эти поединки. Он всегда говорит: «никогда не говори никогда».

У нас лидер паунда в боксе против лидера паунда в . Деньги вращают эту планету», – сказал Хирн.

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