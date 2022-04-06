Тренер Канело: «Если Сауль не сможет провести бой с Головкиным, перед нами будут открыты двери для поединка с Бетербиевым»

Эдди Рейносо, тренер абсолютного чемпиона в суперсреднем весе , рассказал, при каких условиях его подопечный может провести бой с чемпионом WBC и IBF в полутяжелом весе .

«Подниматься в весе всегда риск, так как приходится драться с бойцами, которые привыкли сражаться в этом дивизионе. Естественно, Сауль пойдет на это — это большой вызов для него.

Что касается боя Геннадия Головкина и , то давайте для начала посмотрим, что Геннадий сможет в нем показать. Тогда можно будет судить, как он сможет себя проявить в бою с Альваресом.

Есть и некоторые пункты на тот случай, если Сауль не сможет провести бой с Головкиным. Это могут быть разные причины: травма, несчастный случай и так далее.

Так что если мы победим в мае, перед нами будут открыты двери для поединка Бетербиевым или Джо Смитом», – считает Рейносо.

Бой Канело и запланирован 7 мая в Лас-Вегасе.

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