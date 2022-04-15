Тренер Бивола: «Канело еще не встречался с такими боксерами, Сауль будет многому удивлен»

Геннадий Машьянов, тренер чемпиона мира по боксу в полутяжелом весе по версии WBA Дмитрия Бивола, высказался о грядущем поединке своего подопечного против Сауля Альвареса.

Напомним, что бой, в котором будет оспорен титул российского боксера, состоится в Лас-Вегасе (Невада) в ночь на 8 мая.

«Я думаю, Альвареса многое удивит. Он еще не встречался с такими боксерами, как Дима. Я считаю, что он будет многому удивлен.

Я понимаю, что там будет много фанатов Канело, в какой-то степени судейство будет на его стороне.

Но на Диму это мало влияет. Когда он выходит в ринг, то сосредоточен только на бое, на своем сегодняшнем сопернике.

Он не обращает на это внимания, делает свою работу так, чтобы выиграть и доставить удовольствие публике», – заявил тренер.

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