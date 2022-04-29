Дмитрий Бивол – о бое с Канело: «Он пришел в мой дивизион, и я должен побить его»

Чемпион мира по боксу в полутяжелом весе по версии WBA Дмитрий Бивол рассказал, что думает о предстоящем поединке против Сауля Альвареса.

По словам россиянина, этот бой он прежде всего воспринимает как защиту своего титула.

«Я чувствую, что это моя весовая категория, мой пояс. Я здесь чемпион, я должен победить.

Я думаю только так. Канело пришел в мой дивизион, и я должен побить его», – сказал Бивол.

Сауль Альварес: «С Биволом будет опасный бой, но мне очень нравится, люблю такие вызовы»

Дмитрий Бивол: «Я посмотрел много боев Канело. Я буду готов 7 мая»