Дмитрий Бивол: «Я посмотрел много боев Канело. Я буду готов 7 мая»

Чемпион WBA в полутяжелом весе рассказал о настрое перед поединком с абсолютным чемпионом в суперсреднем весе .

«Я стараюсь не делать ошибок, это умный вид спорт. Бокс — это не шахматы, здесь необходимо много думать. Я шучу: просто в боксе не так много времени, чтобы думать.

В шахматах это время есть, а в боксе ты должен действовать быстро. Порой в боксе нет даже пары секунд, чтобы подумать.

Безусловно, я смотрел бои Канело, потому что он отличный боксер. Я наблюдал за ним со времен поединка против Флойда Мейвезера. Иногда я не видел его бои, потому что был занят.

Но я посмотрел много боев Канело. Я буду готов 7 мая. Поэтому я согласился на бой», – сказал Бивол.

Бой Бивола и Альвареса состоится 7 мая в Лас-Вегасе.

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