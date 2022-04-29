Жозе Альдо – о Генри Сехудо: «Клоун, инсценировавший свою отставку»

Теги легчайший вес UFC Генри Сехудо Жозе Альдо Бокс/MMA/UFC

Топовый боец легчайшего веса UFC Жозе Альдо резко высказался в адрес бывшего двойного чемпиона UFC и олимпийского чемпиона по вольной борьбе Генри Сехудо.

Напомним, что в 2020 году Сехудо завершил карьеру, однако спустя два года он заявил о намерении вернуться в октагон.

«Клоун, который инсценировал свою отставку, просто чтобы попытаться поднять свой кошелек.

Поскольку это не сработало, теперь он хочет бороться за титул, проведя 2 года вне игры и вне пула USADA», – написал Альдо в соцсетях.

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