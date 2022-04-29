Альдо вызвал Стерлинга на бой: «На данный момент мы лучшие бойцы дивизиона»

Топовый боец легчайшего веса UFC Жозе Альдо призвал чемпиона дивизиона разделить с ним октагон.

«Алджамейн, Я жду, когда ты подпишешь контракт на наш бой. Нет сомнений, что болельщики хотят посмотреть этот бой.

На данный момент мы являемся двумя лучшими бойцами легчайшего веса в UFC», – написал бразилец в соцсетях.

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