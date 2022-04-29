Шлеменко – об уходе Федора из Союза ММА: «Зачем это было? Это как в ситуации с братом, когда он его Иудой называл»

Российский ветеран ММА Александр Шлеменко высказался об уходе из Союза ММА.

«Я вообще не понимаю Федора. Зачем это было? Это как в ситуации с его родным братом, которого он называл Иудой.

Здесь то же самое – это его спарринг-партнер, Радмир его человек. Это им воспитанный человек, из его команды.

Почему нельзя просто встретиться и поговорить? Мое мнение, все это плохо для Союза, это его дискредитирует», – заявил Шлеменко.

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